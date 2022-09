Magui Aicega sorprendió a los investigadores de ¿Quién es la máscara?: "Amaba cuando decían que canto bien"

El quinto programa de ¿Quién es la máscara? trajo una nueva revelación al certamen cuando Natalia Oreiro desenmascaró a Alexia y descubrió para su sorpresa y la los investigadores que era nada menos que la ex Leona Magui Aicega.

La multipremiada deportista, que en la actualidad se desempeña como nutricionista y periodista deportiva, se reveló como la cuarta participante en mostrar su rostro tras dar varias pistas sobre su vida personal.

Magui reveló durante su permanencia en el certamen que tiene hijos, que es vegetariana por el amor que les tiene a los animales, y que ganó premios, aunque se reservó señalar cuáles para no dar mayores pistas.

Más sobre este tema Natalia Oreiro contó por primera vez el romántico gesto con el que Ricardo Mollo la conquistó

MAGUI AICEGA SORPRENDIÓ A LOS JURADOS DE ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Al finalizar la gala, en la que dos participantes fueron favorecidos por el jurado con la posibilidad de conservar su disfraz, Natalia Oreiro le quitó la máscara a Magui y se quedó perpleja. “¡Magui Aicega, diosa! ¡Sos re grosa, campeona mundial con Las Leonas! ¡Una ídola de toda la Argentina!”, exclamó.

Cuando la conductora observó que nadie en el estudio sabía que cantaba, Magui sacó a relucir su humor. “¡No canto! ¡Yo los amaba cuando me decía ‘cantás re bien’! ‘Pobres’, decía”, le respondió la ex capitana de Las Leonas.

“Esta semana me divertí con ustedes y con la gente. ¡Impresionante! Aparte, me mató todos los (nombres) que decían que yo era. No le pegaron a ninguno”, recordó Magui en referencia a que la confundieron con Claudia Villafañe e Iliana Calabró.