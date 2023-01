El Mago Sin Dientes, acusado de beneficiar a Alfa de Gran Hermano con un call center

El Mago Sin Dientes, uno de los mejores amigos de Alfa de Gran Hermano, sería un elemento clave en su estrategia.

Muchos se preguntan por qué sigue en el programa a pesar de sus dichos gordofóbicos, homofóbicos y machistas. Y Mariano Caprarola dio un dato que sorprendió.

El Mago Sin Dientes, habría puesto en funcionamiento un call center para sacar a los participantes que a Alfa le conviene que se vayan. G-plus

En Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), contó que Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago Sin Dientes, habría puesto en funcionamiento un call center para sacar a los participantes que a Alfa le conviene que se vayan.

QUÉ DIJO EL MAGO SIN DIENTES SOBRE EL CALL CENTER QUE HABRÍA PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

Pablo negó estar favoreciendo a Alfa fuera de la casa.

“Me acusan de que tengo un call center, de que yo voy a cobrar una comisión de la ganancia si llega a ganar Alfa, que me va a dar un 50 por ciento, y nada que ver; yo lo hago porque es amigo y acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar, o armara grupos y es lo que hice, grupos de WhatsApp y de fans".

"Cada vez son más y cada semana me preguntan 'por quién vamos' y esta semana dije 'vamos por Alexis' precisamente porque Alfa desde adentro de la casa no ve la jugada que estaban haciendo Alexis y Maxi para sacarlo, por eso lo mejor que pudimos hacer es sacar a Alexis de la casa y no a Ariel, porque Ariel puede irse tranquilamente esta semana o la otra", explicó, contundente, en diálogo con Gossip.