La madre de Yanina Latorre contó cómo "congeló" a una enemiga de su hija… ¡y lanzó una picante frase sobre Alfano por decir que hacía magia negra!

Después de que Dora Caamaño, la madre de Yanina Latorre, confesó que solía hacer “trabajos” de conjuros mágicos con quienes se enfrentaban con su hija, e incluso reveló que ahora mismo tiene a una famosa en su freezer, en ShowMatch contó cómo es el procedimiento para “congelar” a quien uno no estima.

“En algunos casos pongo el nombre, en otros pongo foto”, empezó diciendo la abuela de Lola Latorre. “Todos me dicen ‘lo metés en la cubetera’ y no es así, sino me pasa lo que le pasó a Luli Salazar, que fue a buscar el helado y se encontró con eso”, lanzó con humor, mientras detallaba que los nombres los ponía parados en su freezer y cuando ya no “molestaban más” terminaba “quemándolos en la pileta del lavadero”.

"¡Lo que hago no es magia negra! ¡El muerto se asusta del degollado!". G-plus

Pero no fue todo. Ángel de Brito le consultó por las críticas que le hizo Graciela Alfano, compañera de LAM de Yanina, a Dora: “Alfano está muy enojada con Dora porque dice que andás por todos los programas promoviendo la magia negra”, acotó el jurado. “¡No es magia negra! ¡El muerto se asusta del degollado!”, lanzó Dora, picantísima. “Graciela dijo que era un mal ejemplo para todos”, siguió De Brito, mientras Tinelli preguntaba si estaba sugiriendo que Alfano hacía algún tipo de hechizo. “No, yo no sé, pero la gente del espectáculo sabe”, lanzó, irónica.

"Con Qatar me tomé el trabajo de anotar jugador por jugador. Los saqué de Google. ¡No sabés el trabajo que me dio! Ahora tengo que congelar los de Venezuela". G-plus

También Dora atribuyó la victoria de la Selección Argentina contra Qatar gracias a sus poderes: “Con Qatar me tomé el trabajo de anotar jugador por jugador. Los saqué de Google. ¡No sabés el trabajo que me dio! Ahora tengo que congelar los de Venezuela”, aseveró entre risas, a lo que Tinelli la apodó como "Dora, la congeladora".

