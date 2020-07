La madre de Samanta de Bake Off salió a defender a su hija con una insólita frase: "Esto le ocurre a todos los genios"

A pocas horas de que se conozca el desenlace de Bake Off Argentina, que coronó a Damián Pier Basile como ganador luego de que la producción expulsara a Samanta Casais por infringir el contrato del concurso, rompió el silencio la madre de la concursante más polémica del reality.

“Es una competencia de tortas y esto ya se convirtió en el Coliseo. Es como si la gente tuviera la mente chata”, aseguró Susana Mendoza, la mamá de Samanta, que desde la puerta de su casa habló en Informados de todo sobre la descalificación de su hija. “Es un programa de pastelería y al leer un item comprendió que hablaban de la pastelería y no de la gastronomía en general, por eso ella puso que ‘no’”, señaló.

"El odio de la gente no se comprende, tan solo por hacer una torta. Es incomprensible, pero eso le ocurre a todos los genios. Siempre los quieren pisar". G-plus

“Ella malinterpretó algo. Si las reglas eran así, bueno. Ella con mucha dignidad se presentó, y no cualquiera lo haría, y aceptó su error”, señaló Susana, señaló que no era injusta con la resolución del conflicto y salió con todo a defender a su hija y su talento. “El odio de la gente no se comprende, tan solo por hacer una torta. Es incomprensible, pero eso le ocurre a todos los genios. Siempre los quieren pisar”, marcó, enfática.

“Quiero dejar muy bien en claro que ella no es pastelera, es amateur. Jamás hizo un curso de pastelería. Es un don que Dios y la gente no acepta eso. Ella empezó mirando a los grandes pasteleros por televisión. Desde chiquitita lo hizo, nunca hizo un curso. Ella ama la pastelería”, finalizó la madre de Samanta, la finalista de Bake Off Argentina que quedará en la historia de los reality show en Argentina.