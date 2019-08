La madre de La Princesita se enojó por un cero de Polino y le hizo un llamativo pedido a Tinelli: "Hacé algo"

El cuarteto de Karina La Princesita no convenció al jurado de ShowMatch y terminó con 9 puntos, quedando entre los puntajes más bajos de la ronda. La calificación generó malestar en la cantante, y sobre todo un tremendo cero de Marcelo Polino hizo que la madre de Karina se enojara… ¡y le pida explicaciones en vivo a Tinelli!

“Tu vieja está enojada”, empezó diciendo Marcelo al ver que al costado de la pista la mamá de la cantante estaba disgustada. “Me dice a mí ‘vos no podés permitir esto en el jurado’. ¿Pero qué querés haga? Yo no puedo...”, acotó el conductor, sorprendido por el pedido, pero la mujer no se achicó y ya con el micrófono repitió su pedido. “Hacé algo”, lanzó, para luego volver a repetir el pedido y dejando sin palabras a Tinelli. “Ella se pone mal porque soy la hija”, la justificó La Princesita.

Tinelli: "La madre me sigue mirando ¿Sería un tema mío? Me mirás medio mal". G-plus

“Es un concurso de baile y también entiendo que es un show, por eso los ceros y esas cosas, pero está perfecto. Voy a tratar de mejorar”, se lamentó Karina, mientras se marchaba tras su puntaje. “La madre me sigue mirando. ¿Sería un tema mío? Me mirás medio mal”, se dirigió el conductor, todavía impresionado por el pedido. “Lo que dicen los jurados es respetable”, terminó diciendo la mamá de Karina, para terminar poniéndole un toque de humor al momento. “Con vos es”, arrojó ella, ahora con una sonrisa y haciéndole un gesto de que “está vigilándolo”. ¡Bravísima!