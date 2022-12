La madre de L-Gante habló a fondo sobre el consumo de marihuana del cantante

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, se animó a hablar sin filtro del consumo de marihuana del cantante de cumbia 420. Sincera, contó si le molesta o no que su hijo fume cannabis.

"En un momento sí me preocupó. Pero ahora te digo que no, porque él se siente bien porque se alimenta. Él muchas veces dice: ‘Fumo para comer, para relajarme y fumo para estar bien’. Y es verdad”, reflexionó la señora en diálogo con Socios del Espectáculo.

En la misma línea, volvió a remarcar que no tiene problema con que su hijo haga uso de esta droga. “Él no tiene el cigarrillo todo el tiempo, lo fuma cuando lo necesita. No está las 24 horas del día fumando", sentenció, contundente, haciendo hincapié en que no es adicto a esta sustancia.

QUÉ DIJO CLAUDIA VALENZUELA ANTE LA FUERTE ACLARACIÓN DE ADRIÁN PALLARES

El conductor del programa le agradeció a la mujer por su testimonio, pero aclaró que "la marihuana no está legalizada para uso recreativo”.

Ante su firme aclaración, Claudia se despidió hablándole a las madres de los chicos que fuman marihuana.

"Es para abrirle los ojos a las mamás que lo están viviendo como un drama", cerró.