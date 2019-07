Primero habló la madre de Nicolás Occhiato y ahora rompió el silencio Viviana Pereyra, madre de Flor Vigna. Cuando la campeona del Bailando abrió el nuevo ritmo del certamen de ShowMatch, Tinelli quiso saber qué opinaba de la separación de su hija... y ella se mostró picante.

“Yo viví muy lindos los cinco años y que sea lo que ellos quieren, pero lo que no me gusta el doble mensaje de él”, empezó diciendo Viviana, mientras Flor quería callarla. “Te mueve cuando una persona tiene un sentimiento todavía y que te digan que te van a reconquistar, que van a hacer todo por vos, que sos lo más, que te digan cosas que te gustan mucho, que esperaste toda la vida y te mueven, no está bien. Así no podés terminar de soltar”, aseguró la mujer.

"Quiero que Flor esté bien, no que un día no este por el piso y mal y al otro día ilusionada". G-plus

También la mamá de Flor criticó la indecisión de Nicolás sobre la relación con su hija y opinó sobre el affaire que tuvo su hija con su coreógrafo: “A mi me gusta Mati Napp, pero no pasa por mi decisión. Quiero que esté bien, no que un día esté por el piso y mal y al otro día ilusionada”, lanzó. ¡Teléfono para Nico Occhiato!

