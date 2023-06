Luna Nieto, la historia de resiliencia y superación de la hija cantante del Chango Nieto

Hija de Carlos Alberto Nieto, popularmente conocido como el Chango Nieto, Luna nació y se crió rodeada de música. Pero pasaron años hasta que descubrió que su pasión era la misma que la de su padre, fallecido en 2008.

Hoy, Luna Nieto se encuentra en la producción de un homenaje a Marciano Cantero, el vocalista de Los Enanitos Verdes, en donde participan León Gieco, Lito Vitale, Alvaro Teruel, El Chaqueño Pavecino, Peteco Carabajal, Raúl Lavié y Antonio Tarragó Ros entre muchos otros.

"Estoy trabajando esta nueva etapa de mi carrera con el productor Daryus Carámbula. Produciendo las canciones y trabajando en la estética visual de mi carrera. Es un proceso muy lindo para el alma. Me animé a dar el paso de dejar de ser extra para convertirme en protagonista de mi propia vida y de hacer posible y más cercana la materialización de mi sueño", detalla.

ASÍ DESCUBRIÓ LA MÚSICA LUNA NIETO

Luna recuerda una historia de abuso familiar que le marcó la vida: "Ahí me convertí en otra persona, ahí nació Luna. El resto de mi niñez la pasé escribiendo poesía y la adolescencia la atravesé sintiéndome una chica triste y solitaria. Luego conocí la música y encontré mi salvación, allí todo cambió nuevamente pero esta vez para mejor".

"Descubrí a mi papá de grande", sostiene. "Yo quería tener un padre rockero hasta que un día en una guitarreada lo conocí como artista y me deslumbró, realmente me conmovió como transmitía, y el amor por su patria, su pueblo y su cultura".

"Papá siempre me decia 'no seas el Chango Nieto porque ya existe uno, sé vos misma y tendrás una carrera'". G-plus

"Ahí me enamoré de Argentina. Lo único denso de ser 'hija de' es que uno se pone la vara muy alta y la realidad es que no hay que impresionar a nadie, es el karma de los hijes de los famosos, queremos hacer arte bien hecho, sin equivocarnos", agrega.

LA CARRERA ARTÍSTICA DE LUNA NIETO

"Comencé mis colaboraciones en composición junto a mi viejo, él me daba temas y me decía ponele la letra, la necesito tal día, y eso me estimulaba y me generaba más confianza en mí misma", cuenta Luna.

"Luego Lito Vitale me grabó doce temas y ahí me di cuenta que quería hacer colaboraciones. Me comuniqué con León Gieco, Antonio Tarragó Ros, Marciano Cantero, Piñón Fijo, Raúl Lavíe y otras grandes figuras. Comenzar y seguir con las colaboraciones, creo que hoy es lo que más suma y es la unión de talentos provocando sinergias", explica.

Su sueño es "llegar a cada rincón del mundo con nuestos sonidos y contagiar sus corazones con nuestra cultura". Luna no olvida de dónde viene y a qué apunta: "Ser fuente de inspiración y quizás un ejemplo de superación y resiliencia, decirles que nunca es tarde para empezar".