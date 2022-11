Luli Salazar respondió a los que la juzgaron por posar con su hija: "El que critica a una nena está mal de la cabeza"

Luego de las repercusiones y críticas que recibió Luciana Salazar por el look que eligió (tanto para ella como para su hija, Matilda) para asistir a Los Personajes de Año, el evento de la revista Gente que tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel, la modelo sentó postura.

“El que se pone a criticar a una nena no está muy bien de la cabeza”, fue la letal frase que lanzó Luciana en una profunda nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo no me meto con nadie, ni hablo de nadie. No entiendo estas críticas. Gracias a Dios, soy una mujer muy fuerte y soporto las críticas. Yo me banco todo, pero me duele que se metan con mi hija. Meterse con una menor es demasiado, pero habla más de ellos”, agregó, sin filtro.

“Muchos criticaban por qué habíamos salido nosotras en la revista cuando le dimos muchísimas notas este año a Gente. Y la realidad es que tiene que ver con la onda que le pusimos y con el criterio de la revista, pero yo creo que las críticas son porque hay mucho resentimiento”, continuó, en medio de su descargo.

Y añadió: “Incluso muchos de los que criticaron hablaron de acomodo, algo que yo jamás tuve. Arranqué en este medio siendo familiar de una de las familias más conocidas de Argentina, pero sin haber recibido ayuda de nadie. Algunos de los que hablaron, estaban en mi entorno en algún momento. Gracias a Dios, me los saqué de encima”.

Por último, Luli valoró su participación y agradeció haber sido convocada junto a Matilda: “Si fuera por mi hija se pondría todo lo que tengo yo. Mis uñas, mis vestidos, mis zapatos, pero yo tengo que tratar de regularla porque encima está en la edad de los caprichos. Sin duda, mi hija es mi orgullo y estoy agradecida con revista Gente que nos trataron súper bien, nos cuidaron y a Mati la atendieron súper bien. Pasamos una hermosa noche”.

LUCIANA SALAZAR DISPARÓ CONTRA LULÚ SANGUINETTI TRAS LA FILTRACIÓN DE AUDIOS DONDE DISCUTE CON SU EMPLEADA

Luego de que en Socios del Espectáculo difundieran fuertes chats y audios de Lulú Sanguinetti –quien se casó con Martín Redrado- mantenido una tensa conversación con su empleada, Luciana Salazar fue letal con su opinión en las redes.

“El tiempo me termina dando la razón y poniendo a cada uno en su lugar. Vergüenza ajena”, escribió Salazar en su cuenta personal de Twitter junto a un fragmento de lo que se pudo ver en el ciclo de eltrece.

Días atrás, al ser consultada por el increíble casamiento de su ex y Lulú en Europa, Salazar se sinceró sin tapujos en una nota a Gente: "Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz”.

