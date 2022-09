Luli Romero, la supuesta amante de L-Gante, rompió el silencio y sorprendió a todos

Con todas las miradas puestas en Luli Romero, la bailarina que formó parte del último videoclip de L-Gante y con quien se la habría visto infraganti a la salida de un hotel, Estefi Berardi se comunicó con la joven.

La panelista de LAM y Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) arengó a sus seguidores a que le hagan todas sus consultas.

Fue entonces que un usuario quiso saber más de este escándalo del momento: “¿Es verdad lo de L-Gante?”, fue la pregunta que le hicieron llegar a Estefi.

Más sobre este tema Llamativo posteo de Tamara Báez con su abogado tras el video que se filtró de L-Gante y su supuesta amante: "Ultimando detalles"

A lo que Berardi reveló: “Hablé con la supuesta chica y no me desmintió nada”, aseguro, junto a una captura en la que Luli prefiere no hablar.

Más sobre este tema L-Gante habló a fondo de la versión de crisis con Tamara Báez: "Las parejas tienen discusiones, pero acá estamos"

“Hola, buenas tardes. Disculpá, pero no tengo permitido dar declaraciones. Gracias, saludos”, fueron las palabras que Luli utilizó para no ahondar en su relación con el cantante, quien tiene a Jamaica con Tamara Báez.

Foto: Captura de Instagram Stories