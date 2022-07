Luli Fernández, fuerte por la foto de Tini Stoessel en la casa de Rodrigo de Paul donde vivía Camila Homs: "¿Esto es una provocación?"

Luli Fernández hizo un fuerte análisis en Socios del Espectáculo tras ver la foto de Tini Stoessel con sus amigas en la casa de Rodrigo de Paul, donde vivía con Camila Homs.

“¿Esto es una provocación?”, manifestó la panelista tras ver la imagen que generó polémica en medio de la escandalosa división de bienes.

Luego, continuó: “¿Tenés necesidad de sacar una foto con todas tus amigas en donde sabía que convivió hasta hace meses la mamá de los hijos de tu pareja?”.

"¿Tenés necesidad de sacar una foto con todas tus amigas en donde sabía que convivió hasta hace meses la mamá de los hijos de tu pareja?" G-plus

“Lo estoy preguntando eh, no hago juicio de valor, ¿está bien? ¿está mal?”, aclaró al final Luli en el programa matutino de eltrece.

KARINA IAVÍCOLI, INDIGNADA CON TINI STOESSEL POR LA POLÉMICA FOTO

Tras escuchar a Luli Fernández, Karina Iavícoli se mostró también indignada con Tini Stoessel por la foto con sus amigas en la casa de Rodrigo de Paul que dio que hablar.

“Me sorprende de Tini, de él no porque sabemos que la engañó cuando la mujer estaba embarazada. Podes ir a parar a la casa del que es tu novio, pero no frotes”, dijo la panelista.