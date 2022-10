Luisana Lopilato y su hija Vida Bublé lucieron el mismo look y quedaron igualitas

Luisana Lopilato, desde su casa en Canadá, suele usar sus redes sociales para mostrar aspectos de su vida profesional o personal. Esta vez posó con su hija Vida, de 4 años, y sorprendió porque ambas usaron looks similares.

Si bien no muestra la cara de sus hijos con Michael Bublé en las fotos en Instagram, sí los muestra de perfil. Así, en esta ocasión pueden verse las imágenes de Luisana y Vida con vestidos floreados y coloridos, muy primaverales.

"Ella quería vestirse como mamá", escribió Lopilato junto a dos fotografías que enseguida cosecharon más de 100 likes.

MICHAEL BUBLÉ Y SUS POLÉMICAS DECLARACIONES SOBRE SU CARRERA Y SU FAMILIA

"Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”, afirmó Michael Bublé el mes pasado en una entrevista con That Gaby Roslin.