Luisana Lopilato compartió imágenes inéditas de sus comienzos y conmovió a sus fans: "Así de chiquita"

Luisana Lopilato volvió a enternecer a sus seguidores de Instagram. Esta vez, con un nostálgico posteo sobre sus comienzos en los medios.

La querida actriz argentina posteó en Instagram clips retro que la muestran tanto en castings cuando era chiquita como protagonizando publicidades.

También, hizo eco de una foto muy linda con su mamá, en la que se la ve disfrazada y muy contenta posando ante la cámara.

Muy tierna, le dio las infinitas gracias a Cris Morena por haberle dado la oportunidad de brillar por primera vez como actriz en la TV.

CONMOVEDOR POSTEO DE LUISANA LOPILATO SOBRE SUS PRIMEROS PASOS EN LOS MEDIOS

"Mis mejores recuerdos. Actuando desde que soy así de chiquita o cuando mi mamá me buscaba por el cole para irnos corriendo a un casting o cuando quedaba para algún comercial y en la calle me reconocían: 'mirá la chica del comercial'... Y no lo podía creer".

"Había algo de ese día a día que me gustaba, que sentía que quería más. Siento que mi vida dio un giro por completo cuando me eligió Cris Morena a mis 10 años y le voy a estar siempre agradecida".

"Siento que mi vida dio un giro por completo cuando me eligió Cris Morena a mis 10 años y le voy a estar siempre agradecida". G-plus

"No dejo de ser consciente cada día lo afortunada que fui y soy de trabajar de lo que tanto amo porque supe siempre que no iba a ser fácil. Por eso, estudio y me sigo preparando para tener más herramientas para cada papel y es algo que me importa inculcarle a mis hijos, prepararse para conseguir lo que uno quiere".

"¡Y todo se puso mejor con el amor y el reconocimiento de ustedes! Son ustedes los que me abrieron las puertas de sus casas y me aceptaron. GRACIAS", escribió Lu en Instagram, muy agradecida por su carrera y por el amor de sus fans.