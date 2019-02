¡Llegó la cigüeña! Luisa Drozdek (30) y el relacionista público Hernán Nisembaum (50) serán padres por primera vez. La feliz noticia fue anunciada por la propia modelo a través de Instagram, donde publicó una foto de su incipiente pancita luego de que comenzara a rodar la versión de que estaba en la dulce espera.

"Si es varón será Mateo o Ramiro; y si es nena Delfina o Sofía". G-plus

En diálogo con Luis Piñeyro en Online (KZO), la actriz de Millennials reveló: "Todavía no lo queríamos contar, pero empezaron a llamar de todos lados y lo publiqué en Instagram. Viste que dicen que hasta los 3 meses está bueno no contarlo y por ahí esperar a que se vea un poco más la panza, ¡pero todavía no se me nota nada! Apenitas se me nota después de comer."

"Tengo un poco de sueño pero es lo único que tengo. No tengo nauseas, no tengo vómitos. Lo único es que en las vacaciones tuve un atracón de comida" reveló la actriz de Millennials. G-plus

Tras cinco años en pareja con Hernán, que incluyen los casi dos años de casados (se cumplen en abril), Luly contó cómo se enteró de la llegada de su bebé: "Me había levantando como a las 5 de la mañana, me bañé y todo, hice pipí y dije: 'Me voy a hacer un test porque para mí, estoy embarazada'".

Los primeros tres meses de gestación suelen ser los más complicados para las mamás, pero para Luisa está siendo un embarazo soñado: "Tengo un poco de sueño pero es lo único que tengo. No tengo tengo vómitos. Lo único es que en las vacaciones tuve un atracón de comida".

Con fecha de parto para el mes de agosto, la futura mamá contó cuáles son los nombres que baraja la pareja para su primer bebé: si es varón será Mateo o Ramiro y si es nena Delfina o Sofía.

¡Felicidades!