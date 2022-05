Luis Ventura y un tremendo episodio con Dalma Maradona: "Facilitó mi teléfono para que me amenazaran de muerte"

En septiembre del año pasado, Luis Ventura denunció que recibía amenazas de muerte mediante llamados que le hacía por la madrugada a su celular a raíz de sus dichos sobre su investigación sobre los departamentos que Claudia Villafañe compró en Miami.

Ahora, el periodista asegura que fue Dalma quien facilitó su número para que una amiga de ella y una socia de su madre lo contactaran con fines intimidatorios durante una discusión sobre los reclamos de las hijas de Diego por no haber sido invitadas a los Martín Fierro.

“Dalma mintió cuando a mí me amenazaron de muerte, que me dijeron que iba a aparecer… Ella dijo que no tenía nada que ver y ella facilitó el teléfono. ¡No jodamos más!”, dijo Ventura en A la tarde, muy exaltado cuando Guido Zaffora dijo no entender por qué mentiría la actriz.

LUIS VENTURA, MUY ENOJADO CON DALMA MARADONA POR SU RECLAMO SOBRE LOS MARTÍN FIERRO

“Bueno, de facilitar el teléfono a que te amenacen de muerte, Luis…”, le reprochó Karina Mazzocco. “Disculpame, discúlpame, se habló de la socia de Claudia Villafañe y me llamó Claudia para pedirme disculpas porque yo no hice la denuncia que tenía que haber hecho por amenaza de muerte”, le respondió Ventura.

“La amiga de Dalma y la hija de la socia de Claudia Villafañe. ¡Es una de las tantas mentiras que he escuchado! (…) Lo que digo es: no miren para otro lado, no se hagan las distraídas. ‘No, no, no. Yo soy la amiga de Gianinna’, esto y lo otro y Jimena Barón quedó como una tonta y Daniel Osvaldo está a punto de casarse con Gianinna”, agregó Ventura, notablemente molesto.

“¿No mienten la gente? ¡Mienten todo el tiempo! ¡No jodan porque voy a poner los audios y los chats! Lo que digo es que no involucren a un canal que pone 30 millones de mangos para hacer la fiesta, a una entidad que se rompe el alma. Hicieron la mejor fiesta del año, y lo único que buscan es ensuciar. Si era tanto problema que fuera Dieguito Fernando, no los invitaba y listo”, cerró Ventura, asegurando que a Dalma y Gianinna se las había invitado.