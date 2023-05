Luis Ventura reveló que quiere a Wanda Nara en la conducción de los Martin Fierro y explicó los motivos: "Me gusta por la estelaridad"

En medio de la cuenta regresiva para que se viva en una nueva edición de la entrega de los Martin Fierro, Luis Ventura no dudó en expresar sus deseos de que Wanda Nara debute en la conducción de la premiación.

“El 16 de septiembre se hace el Martin Fierro Federal 2022 en Río Gallegos, y el 23 del mismo mes se va a hacer el del año 2023 en Bahía Blanca. También está confirmado el Martin Fierro de televisión que va a ir el día 5 de julio en el Hotel Hilton”.

“También estamos trabajando sobre la pareja de conductores. El tema es que el canal (Telefe) propone y APTRA contraoferta. Estamos sobre cuatro parejas”, agregó, antes de dar a conocer a los famosos que contempla para este evento.

“Una sería la de Marley con Wanda Nara. Puede ser Iván de Pineda con Natalia Oreiro, los dos supieron ser conductores en distintas ediciones del Martin Fierro. Después, podría ser Rodolfo Barili y Cristina Pérez, que es un poco la dupla del noticiero de Telefe. Y otra opción es Verónica Lozano con Santiago del Moro”, detalló.

"Estamos trabajando sobre la pareja de conductores. El tema es que el canal (Telefe) propone y APTRA contraoferta. Estamos sobre cuatro parejas. Una sería la de Marley con Wanda Nara". G-plus

Y, ante la consulta sobre cuál es el perfil de presentador o presentadora que más le convence, Ventura cerró, sincero: “A mí, porque ella me lo pidió públicamente, podría ser Wanda Nara. Ella se anima a la conducción hoy. A lo mejor es una buena alternativa”.

CONTUNDENTE MENSAJE DE LUIS VENTURA A JORGE RIAL EN MEDIO DE SU RECUPERACIÓN TRAS EL INFARTO

En medio de la recuperación de Jorge Rial, tras sufrir un infarto en sus vacaciones en Colombia, Luis Ventura abrió su corazón, compartió su preocupación por su colega (y quien fue su gran amigo y socio) y fue contundente al enviarle un mensaje.

“Quiero que lo cuiden a Jorge. Y si no se deja cuidar, cuídenlo igual porque si está enfermo hay que cuidarlo. A mí me llamó una hija de él (Rial es papá de Rocío y Morena) y me dijo que Jorge se estaba muriendo”, comenzó diciendo Ventura en una profunda nota que le dio a LAM.

“Perdón, ¿no se dijo que él estuvo muerto 10 minutos? Entonces, me preocupa. Ojalá esté bien y lo pueda encontrar en algún café, o simplemente saber que está bien. Eso es suficiente para mí”, agregó, sincero.

"Yo sé que Rial no se deja cuidar. A mí me angustia. No quiero que me den malas noticias, y para mí sería una mala noticia que le pase algo grave. Que se deje de jod... Que se mejore y que venga a la vida. ¡Venite a la vida!". G-plus

“Yo lo conozco. Y él cuando se sienta bien, va a empezar a saltar en la cama y a hacer móviles. Pero no está bueno, que se cuide. Capaz estoy hablando bolude... y no quiero lastimarlo, ni ofenderlo”, continuó.

Y cerró, dirigiéndose al conductor: “Yo sé que él no se deja cuidar. Siempre tenés aliados, entonces cuídenlo. Si es un show, háganlo bien. Cuéntenme la verdad, no me hagan sufrir. A mí me angustia. No quiero que me den malas noticias, y para mí sería una mala noticia que le pase algo grave. Que se deje de jod... Que se mejore y que venga a la vida. ¡Venite a la vida! Dale, ‘Rialzuela’”.