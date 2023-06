Luis Ventura reveló el origen del quiebre en la relación de Morena con Jorge Rial: "Fue en su internación"

Luego de la profunda entrevista que dio Morena Rial a LAM donde reveló el distanciamiento que mantiene con su papá, Jorge, Luis Ventura rompió el silencio y reveló el dramático hecho que dio origen al quiebre de esta relación.

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco se sinceró en A la tarde: “Hay mucha gente, como yo, que no sabe cuándo empezó este enfrentamiento tan potente entre Morena Rial y su padre”, comenzó diciendo. A lo que Ventura respondió rápidamente: “En la internación de ella. Yo estaba haciendo a la mañana Involucrados y recibo una llamada con un mensaje dramático, dejé el aire y salí corriendo y todo el mundo me preguntaba por qué me iba”.

“Me encontré con un cuadro en el que veía a una sola persona desolada, llorando, con sus venas cortadas y yo no sabía a quién llamar porque no tenía ningún número. Frente a ese cuadro, vino una ambulancia”, agregó.

Y siguió: “Mantuve la comunicación, mientras esperaba un taxi que me lleve hasta donde estaba ella y le preguntaba si tenía algo para comer y esas cosas para ganar tiempo. Cuando llegué, no me dejaban pasar y le dije a un tipo ‘si no me dejás pasar, se puede morir una persona y te voy a hacer cargo a vos’. Ahí me metí en el ascensor y subí”.

Por último, ante la consulta de Cora Debarbieri sobre por qué la joven lo llamó a él y a no a su papá, el panelista cerró, tajante: “No lo sé. Yo no me puedo meter en la vida y espíritu de todas las personas, pero esas son las situaciones donde a mí me llaman y después me cargan de todas las consecuencias de lo que pasó”.

EL SINCERICIDIO DE MORENA RIAL AL HABLAR DE LA PAREJA DE SU PAPÁ, MARÍA DEL MAR RAMÓN

Luego del fuerte susto que se llevó junto a su hermana Rocío al enterarse que su papá, Jorge, había sufrido un paro cardíaco en sus vacaciones en Colombia, Morena Rial habló de María del Mar Ramón, la flamante pareja del periodista.

Indagada por cómo se enteró del cuadro de salud de Rial, More reveló que fue la novia de su papá la que las puso en aviso: “Fue María. El contacto que nos llega a nosotras es el de ella porque es la única persona que estaba ahí. No había otra forma. Si a mi papá le pasaba algo, ella es la pareja con la que está ahora y nosotras somos las hijas, teníamos que estar ahí”, comenzó diciendo la joven en LAM.

“Yo no la conocía, pero mi hermana sí porque creo que se fueron de viaje. Y mi hijo (Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni) sí la conocía. La chica es copada, pero fue como tenso todo por toda la situación”, agregó.

Fue entonces que las angelitas la trataron de “celosa” por llamar a María del Mar “la chica”, pero la entrevistada se defendió: “Bueno María, es copada. Mi hermana es más celosa que yo. A mí ya no me importa lo que haga, ya está”.

Por último, ante la consulta sobre cómo se llevaron cuando el conductor estaba internado, Morena cerró: “Nosotras la incluimos a María. Hablamos con los médicos y éramos tres las que pasábamos. Estábamos un poco menos de tiempo, pero entrábamos las tres a verlo porque si ella estuvo desde el principio, no la íbamos a dejar afuera”.