Luis Ventura reveló cuál fue su peor error como periodista: "Di por muerto al papá de Freddy Villarreal"

Cuando en PH Podemos Hablar (Telefe) les propusieron a los invitados que se acercaran al "punto de encuentro" quienes habían sufrido la "persecución periodística", Luis Ventura aprovechó la oportunidad para hacer un mea culpa.

“Yo soy el villano ideal, con esta panza, este cuello. Yo doy con el culpable ideal”, dijo, entre risas, el periodista de espectáculos. Y aseguró que se arrepiente de haber dado algunas noticias que le trajeron consecuencias.

"La muerte del papá de Freddy Villareal”, ejemplificó el comunicador. E hizo memoria: "Cuando estaba terminando el programa de radio, un productor me dio la noticia, no lo chequeé y lo di. Dos minutos después de que terminara el programa, suena el teléfono y era el papá. Me quería matar".

Antes de despedirse, el periodista de Secretos Verdaderos (América) aseguró que aprendió de sus errores. "Eso te va fogueando y enseñando la profesión, la vida; siempre hay que chequear”, sentenció.