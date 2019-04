Luis Ventura reveló la charla privada que mantuvo con Romina Pereiro: "Me llamó y hablamos media hora por..."

Sin dudas, una de las grandes ausencias a la boda de Jorge Rial y Romina Pereiro fue la de Luis Ventura, quien fue amigo del conductor de Intrusos durante más de veinte años pero hoy los periodistas se encuentran distanciados.

De hecho, Luis se negó a opinar del casamiento cuando Mariano Iúdica le preguntó del tema en Involucrados: “En este tema, me voy a retirar. No quiero hablar. Por una cuestión muy simple, cualquier cosa que pueda decir va a ser interpretado y no quiero. Está todo el mundo muy pendiente, mucha gente me llama y no quiero hablar”, dijo Ventura, a quien Rial aseguró que iba a invitar a la fiesta luego de que Pamela David le preguntara al aire si el periodista participaría de la boda.

"Tuvimos una comunicación más o menos de media hora un día. Me llamó ella, sí. Lo que quería en algún momento era generar un acercamiento del padre con Morena" G-plus

Luis también aseguró estar feliz por ver unida a la familia de Rial, con Morena y Rocío posando junto a su papá, y terminó revelando detalles sobre una charla privada que mantuvo con Romina tiempo atrás: “Él lo sabe y creo que Romina también. Porque tuvimos una comunicación más o menos de media hora un día. Me llamó ella, sí”.

¿El motivo? “Lo que quería en algún momento era generar un acercamiento del padre con Morena. Y como Morena, me dijo ella y yo lo vivía, tenía un sentimiento muy especial hacia mía ella me llamó. A lo mejor dije algunas crudas o no, pero que sirvieron. Y veo que a través de tiempo en el proceder del papá y de ella se generó un puente. Ver a las dos hermanas juntas y a Facundo Ambrosioni integrado a esa familia me llena de felicidad”, cerró el periodista.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​