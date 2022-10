A menos de dos semanas de que se viva la entrega de los premios Martín Fierro de Cable a la temporada 2021 –cuyo evento será el jueves 20 de octubre bajo la conducción de Carolina "Pampita" Ardohain y Joaquín “El Pollo“ Álvarez- Luis Ventura renunció a la presidencia de APTRA.

Según informó PrimiciasYa.com, el conductor de Secretos Verdaderos tomó la sorpresiva decisión de dar un paso al costado de su rol al frente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tras siete años en ese cargo.

Hasta el momento, Ventura no salió a confirmar ni desmentir esta noticia de la que ya se hicieron eco varios medios y que se da a conocer a pocas horas de que el presentador hablara de la salud de Antoñito, el hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi: "Hoy nos toca esta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre, pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo", había dicho en Instagram., junto a una foto de su pequeño internado en la clínica.

"Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro, con boludeces. Fush, fush...", cerró en el posteo que habría sido la antesala de su sorpresiva determinación.

WANDA NARA LE DEDICÓ UN PROFUNDO POSTEO A LUIS VENTURA TRAS ESCUCHARLO DECIR QUE YA NO LE ATIENDE EL TELÉFONO

Luis Ventura le hizo un reproche a Wanda Nara, en medio de su escándalo por la separación de Mauro Icardi y el supuesto romance con L-Gante.

El periodista afirmó que la empresaria, desde que es súper famosa, ya no le atiende el teléfono como antes, cuando daba sus primeros pasos en los medios.

"Desde que Wanda Nara se hizo hiper famosa, perdí conexión con ella", lanzó. Y continuó: "Quiero suponer que con tanta mudanza debe haber perdido el número de mi celular, que sigue siendo al mismo al que me llamaba antes”.

Tras escucharla, Wanda recogió el guante y contestó: "Yo no me olvido de nadie. Sueño con que un día me entregues un Martín Fierro y me des un abrazo. Sé que, muy en el fondo, me querés".

