Luis Ventura quebró en llanto al cruzar a Jorge Rial en vivo: "Vino al velatorio de mi viejo"

Cuando Luis Ventura (66) salió al cruce de Jorge Rial (60), luego de que el conductor de Argenzuela acusara al empresario Daniel Vila de amenazas por contar al aire los conflictos de América TV, el presidente de Aptra se entregó de lleno al punto de llorar en vivo.

"Recuerdo a mi viejo decir 'en esta no te metás'. Pero el final de la historia no es ese. Porque mi viejo me hubiera dicho 'no te metás', pero él lo iba a ir a buscar a Rial", aseguró Ventura en A la tarde tras emocionarse contando de su dura infancia.

Ahí, Luis Ventura reconoció un noble gesto de Jorge Rial: "Vino al velatorio de mi viejo, y yo lo valoro. Y vino estando separado de su mujer, y vino a Lanús con su mujer a las 12 de la noche. No me lo olvido, eh".

QUÉ DIJO LUIS VENTURA SOBRE JORGE RIAL

Más tarde, Luis Ventura volvió a confrontar con Jorge Rial y justificó su honestidad respecto de quien fue su amigo durante más de 40 años.

"Pero también es necesario que alguno le diga la verdad. Que le diga 'despertate, papi'. Si hiciste la (plata) que tenías que hacer, la tenés toda. En Argentina, afuera, la tenés toda", fustigó.

"No jodas más gente. No necesitás joder gente. Si querés joder, jodé en tu empresa, no vengas a joder en una empresa que te dio todo. No jodas a excompañeros. No te cag… en la necesidad de esa gente", cerró Luis Ventura duro con Jorge Rial.