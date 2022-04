Luis Ventura se quebró al hablar de la muerte de su hermano: "No saben lo que sufrió"

Este lunes, Luis Ventura le dio el último adiós a su hermano, Carlos Alberto Luna, que falleció a los 82 años a raíz de una cruel enfermedad, y el periodista contó en LAM cómo fueron los últimos días a su lado.

Tras señaló que estaba considerando adoptar el apellido de su madre, que era el mismo de su hermano, Ventura dejó en claro que su hermano “fue un tipo que vivió la vida y la disfrutó a borbotones”.

“Dejó una familia constituida con una esposa y tres hijos. Por eso, yo le pongo una importancia a un apellido (…) a chicos que andan por la vida buscando una familia”, agregó.

Más sobre este tema El dolor de Luis Ventura por la muerte de su hermano mayor: "Me dejaste sin tu sabiduría"

LUIS VENTURA SE QUEBRÓ AL HABLAR SOBRE LA VIDA DE SU HERMANO CARLOS

Desde la puerta de la cochería en la que se realizó el velatorio de Carlos, Ventura se mostró conmovido con los gestos de sus conocidos. “En estos momentos es cuando se ve a la gente, y América siempre se ha comportado”, explicó.

“Incluso valoro a gente como el Chueco Suar, Luciano Castro, Dady Brieva, que han escrito palabras tan sentidas. Gente que a lo mejor no tenía por qué agarrar un teléfono y mandar. Fueron más de cinco mil mensajes. Y esto lo hizo mi hermano, un tipo al que ni conocían”, dijo, antes de quebrarse en vivo.

“Se murió sufriendo, que es lo que no me banqué. Lo banqué por mis sobrinos, pero realmente él se quiso ir una semana antes. ¡Vos no sabés lo que sufrió este cristiano!”, le dijo a Ángel de Brito.

“La enfermedad que tenía mi hermano era ser tan sano, por eso el cáncer de pulmón se lo devoró en un par de meses. Se lo comió crudo. Las últimas veces que lo vi lúcido me decía ‘Negro, déjame ir. Deciles que me dejen ir’. Y los hijos no querían saber nada”, concluyó el Luis Ventura.