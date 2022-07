Luis Ventura hizo un descargo sin filtros contra Jorge Rial y él le respondió con todo: el fuerte cruce

La acusación de Jorge Rial de que el empresario Daniel Vila lo habría amenaza por contar al aire intimidades del Grupo América, provocó que Luis Ventura publicara una fuerte carta con picantísimas críticas sin personalizar, que el conductor de Argenzuela replicó filosísimo.

"Entiendo que esto es el precio del salario del miedo. Nunca pensé que irías a terminar como un esclavo del tirano", contestó Rial al tweet de A24 con el artículo de Ventura.

A pesar de todo, Jorge se mantuvo conciliador con Luis, a poco del amistoso reencuentro en el que habían resuelto sus profundas diferencias tras ocho años distanciados: "Te quiero igual porque sé que te aprietan con cosas y favores personales. Las conozco y son dolorosas. Vos también sos víctima. Abrazo".

Al final, escrbió: "Y con esto no van a lograr llevar el tema a una pelea con Ventura para desviar la atención de lo importante: Daniel Vila amenazó a un periodista. ¿Se leyó claro?".

QUÉ DIJO LUIS VENTURA PARA INDIGNAR A JORGE RIAL

A modo de descargo por los dichos y versiones de Jorge Rial sobre los conflictos al interior del grupo América, Luis Ventura fue a fondo contra quien fue su compañero del canal del cubo por más de dos décadas.

"Como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis", empezó.

Algunos de los fragmentos del texto de Ventura dicen:

"Me indigna que gente que se hizo rica en este canal… pero hablo de haber cobrado fortunas de todas maneras lícitas y muchas veces no tanto, hoy se erijan en paladines de la ética argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma, a cuanto escollo se cruzara en su camino".

"Y la verdad es que se me hincha la vena cuando escucho que hubo alguno que me pagaba los sueldos con lo que remaba solo cuando lo que yo siempre vi fue cómo le sacaba ventaja y fortunas incalculables a sus ventanas para irse de vacaciones cada dos semanas, dejando colgados a sus compañeros, inventado romances, conventillos amorosos, rupturas sentimentales, lunas de mieles mentirosas, paseando por lugares soñados, pagando hoteles costosísimos mientras trabajadores de América TV luchaban por sus horas extras y hacían malabarismos para hacer las tareas y los programas que sus verdaderos responsables no cumplían, abandonaban y denostaban todo el tiempo. La queja y el ataque fueron las herramientas más comunes para esos seres deleznables".

"¿Ahora resulta que esos mismos personajes se asustan y escandalizan por una puteada?... ¡Como si nunca la hubieran dicho! Si hasta amenazaron con sacar embarazos a patadas… Y lo peor que lo hacen público atacando a los mismos que le dieron de comer y le llenaron de dinero cuentas bancarias en paraísos fiscales adonde llevaron la plata que no reconocieron en sus divorcios y en sus blanqueos patrimoniales".

"Me gustaría seguir porque siento mucha indignación adentro, pero por ahora sigo eligiendo el mismo silencio que me acompañó por la vida, con errores y sin deslealtades. Ojalá que ahora pueda dormir…", cerró Luis Ventura en referencia a Jorge Rial, aunque sin mencionarlo.