Luis Ventura fulminó a Horacio Cabak por su participación en PH Podemos Hablar: "Vos lo que estás haciendo es abrir la puerta"

Para evitar que los medios siguieran hablando de su vida privada tras, Horacio Cabak solicitó una cautelar en la Justicia. Sin embargo, acto seguido asistió a PH Podemos Hablar (Telefe) y fue muy criticado hasta por sus compañeros de Polémica en el bar (América).

“Vos lo que estás haciendo es abrir la puerta, Horacio. Yo algún día abrí la puerta de mi casa y cuando estaban todos adentro ya no la podía cerrar... ¡Me ponían sal en las heridas!”, exclamó su compañero, Luis Ventura, mirándolo a los ojos.

Además, se mostró muy crítico por su pedido en la Justicia y remarcó que él se expuso aún más al decidir ir a PH: "Yo no creo en las cautelares, en los amparos, las cosas hay que contarlas como se deben contar y hasta donde el protagonista quiere que se cuente. Yo creo que yendo y exponiéndote de esta manera dejaste la puerta abierta para que te maten gratuitamente".

Entonces, Mariano Iúdica se mostró indignado porque Horacio no habría dejado que sus compañeros opinaran del tema. Sin embargo, él lo desmintió: "No, ese es un error de concepto. Yo no le impedí a nadie que hable, la Justicia dijo ‘lo qué pasa entre cuatro paredes de una persona, es la vida privada’”.

Sin embargo, Luis cerró reivindicando su postura y la de Mariano. "Pero no fue entre cuatro paredes porque hubo alguien que salió y lo contó públicamente, la historia no se quedó adentro. Yo me callo porque nos conocemos, pero la historia no la tomo de vos, la tomo de otra persona que no me dijo que tenía cautelar y contó la historia... Si quiero hilar fino me puedo meter en la historia", sentenció.

¡Muy fuerte!