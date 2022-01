Luis Ventura contra Daniel Osvaldo: "Violencia es no darle el morfi a los hijos y maltratar a exparejas"

Tras romper su relación con Gianinna Maradona en medio de su estadía en Miami, Daniel Osvaldo fue objeto de un informe en A la tarde sobre sus supuestos incumplimientos económicos con sus hijos.

En el ciclo de América, Diego Esteves pidió “que le prohíban la salida del país así deja de pasar por Miami” y mostró un video clip que el músico compartió en Instagram que le dedica a Luis Ventura, al punto de bautizarlo Aventuras de TV.

“Nos dedica un mensaje Daniel Osvaldo en Instagram que dice ‘Les dejo este video de nuestro tema Aventuras De Tv para seguir luchando contra todas esas mierdas inhumanas que hacen su negocio hablando e inventando historias retorcidas y malintencionadas’, dice Daniel Osvaldo, que después pide notas”, señaló Esteves.

VENTURA LE RESPONDIÓ A DANIEL OSVALDO, QUE LO ACUSÓ DE GENERAR ODIO Y VIOLENCIA

“Decir que les debe alimentos a sus hijos es malintencionado. Dice además: ‘Sigan hablando giladas y generando odio y violencia que todo vuelve. Y para los que consumen esa basura y repiten sin saber, les deseo una pronta recuperación”, agregó Esteves, generando la reacción de Luis Ventura.

“Yo quiero decirle algo a Daniel Osvaldo y que violencia es lo que él hizo con un fotógrafo de Paparazzi llamado Matías Luna. Fue denunciado y no le pagó por averiar su coche y tratar de agredirlo. Eso es violencia”, señaló Ventura.

“Violencia es no darle de morfar a los pibes, no comprarle los medicamentos. Violencia es también maltratar a exparejas" G-plus

“Violencia es no darle de morfar a los pibes, no comprarle los medicamentos, no mostrarse todas las veces que debe mostrarse un padre. Violencia es también maltratar a exparejas porque por más que pueda llegar a tener diferencias que no se pueden volver a hablar, estamos hablando de mujeres que son madres de sus hijos”, agregó el presidente de Aptra.

“¿Cómo pretendemos que los hijos estén bien cuando sus madres no están bien? Las madres, sean parejas actuales o pasadas, tienen que estar bien porque de esa manera sus hijos se aseguran también el bienestar”, cerró Luis Ventura, enojado con las acusaciones de Daniel Osvaldo.