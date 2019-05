El horno no está para bollos en los pasillos de América. La pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial no para de escalar, tras la nueva polémica por las nominaciones (o, mejor dicho, las no-nominaciones) de los próximos premios Martín Fierro, luego de que la entidad volviera a ignorar la labor del presentador de Intrusos.

“Hay gente que está hablando de más, porque hay gente que se olvida del pasado que tiene adentro de Aptra, por ejemplo, el conductor de Intrusos. Porque nadie sabe que él fue miembro de Aptra y se fue y eso no se lo olvidó nunca más. No se puede olvidar de Aptra ni de mí”, comenzó Ventura, con vehemencia en Involucrados.

"¿Cuántos meses estuvo en el aire el conductor de Intrusos? ¿Sabés por qué nadie dice que Moria también fue la conductora? Porque le tienen miedo. Mie-do". G-plus

Al notar que no mencionaba por su nombre a Rial, Mariano Iúdica le preguntó: “¿Por qué le decís el conductor?”. Enojado, el periodista retrucó: “Porque él me dice ‘el presidente de Aptra’, no me dice Luis Ventura, ¿o no? Entonces es el conductor y creador de Intrusos”, explicó.

“Se quejan y me reclaman porque Marina Calabró no estuvo nominada por su labor en Intrusos, pero sí por El diario de Mariana y se olvidaron de los más importante. ¿Cuántos meses estuvo en el aire el conductor de Intrusos? ¿Por qué nadie dice que Moria (Casán) también fue conductora de Intrusos (y tampoco está nominada)? ¿Sabés por qué? Porque le tienen miedo al conductor de Intrusos. Mie-do. Yo no le tengo miedo, es más, yo lo quiero”, completó Ventura, recordando la licencia de cuatro meses que se tomó Rial, en medio del conflicto familiar y la internación de su hija Morena.