A principio de abril, Ivana Icardi (23) ingresó a la casa de Grande Fratello 2019, el Gran Hermano italiano, y aunque su participación finalizó, fue muy comentada: la hermana de Mauro Icardi afrontó rumores de affaire con el modelo Gianmarco Onestini (22), su compañero de reality.

"Si se ama, se escucha, se entiende y se respeta. Si a la primera mandás todo al caraj... es porque mucho amor no había... Siempre con vos, Ivana, pase lo que pase". G-plus

Sin embargo, ella no sólo la negó sino que al salir del programa compartió su reencuentro hot con su novio, Luifa Galesio (28), en Instagram. "Vos sos todo para mí. No nos separamos más. Te amo a morir. Que aquellos que no son amados continúen hablando, nuestro amor no puede ser tocado", escribió Ivana, junto a un video en la cama con su pareja.

A pocos días de esa contundente declaración de amor, Luifa sorprendió con la publicación de un llamativo mensaje, ¿en el que dejó entrever una crisis de pareja con Ivana? "El amor es estar en los momentos malos también. En los momentos en que uno está confundido y más aún de estar encerrado en un programa de televisión. Si se ama, se escucha, se entiende y se respeta. Si a la primera mandás todo al carajo es porque mucho amor no había... Siempre con vos, Ivana, pase lo que pase", escribió Galesio, dando cuenta que la relación amorosa no transita por un buen momento.