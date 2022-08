Luciano El Tirri habló de la versión de pelea de Guillermina Valdés con las hijas de Marcelo Tinelli

Luciano “El Tirri” Giugno visitó Socios del espectáculo y habló de su regreso a Argentina tras varios años en los EEUU y también sobre el presente de su primo, Marcelo Tinelli, con quien convive en su departamento tras la separación de Guillermina Valdés.

En este marco, los socios le consultaron acerca de los rumores de mala relación de la modelo con las hijas de Marcelo, y El Tirri no eludió el tema, aunque lo hizo con su particular estilo. “Nunca me llevé mal con ella”, dijo, aunque reconoció que se mensajearía con ella.

“El otro día nos encontramos en el gimnasio y todo bien”, dijo El Tirri mientras Mariana Brey les recordaba a sus compañeros que, al vivir en el mismo edificio, se la puede encontrar en cualquier lugar.

EL TIRRI CONTÓ CÓMO SE LLEVABA GUILLERMINA VALDÉS CON LAS HIJAS DE MARCELO TINELLI

“Se habló siempre muy bien de la buena relación entre ellas y este fin de semana fue el cumple de Mica Tinelli y Guille no hizo ni siquiera una expresión pública en sus redes”, preguntó Luli Fernández. “No sé si todo pasa por las redes. Yo no le pregunté, pero capaz que le digo a Mica su la saludó y me dice que sí”, explicó Giugno.

Luego de que Paula Varela contara que Cande Tinelli dejó de seguir a la ex de su papá en sus redes, Lussich quiso saber: “¿Están peleadas Guillermina Valdés con las hijas de Tinelli?”. “No”, fue su respuesta terminante, mientras le recordaban que hay un distanciamiento evidente entre ellas.

“Eso es obvio, el distanciamiento es clarísimo. Yo antes hablaba pero ahora no. Pero cuando me encontré con ella en el gimnasio estuvo todo bárbaro: beso, abrazo”, cerró El Tirri.