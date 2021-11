Luciano Pereyra mandó al frente a Guido Kaczka y contó por qué terminó en el quirófano: "Me rompió el menisco"

Los accidentes pueden ocurrir y lo que empieza como un divertimento puede terminar en un hospital. Así Luciano Pereyra recordó que en las grabaciones de una tira que hacía con Guido Kaczka él terminó teniendo que ser operado de los meniscos por jugar a lo bruto con el conductor de Los 8 escalones del millón.

“Estábamos grabando Los pensionados y estábamos en exteriores. Había una pelota y empezamos a jugar al fútbol medio a lo bruto, dos tontos jugando bruto, y en un momento cuando él se da vuelta, me doy vuelta yo también y me queda la rodilla en el aire. Me rompió el menisco y no pudimos terminar de grabar”, recordó el cantante en PH Podemos hablar.

“Me terminó llevando él al sanatorio, me hicieron placas, radiografías y a la semana me tuvieron que operar de los meniscos”, contó. “¡No! Todo por pelotud... ¿Y qué le dijiste? ¿No le daba un poco de culpa a Guido?”, indagó Andy Kusnetzoff, mientras Luciano destacó la preocupación que tuvo el conductor.

"Empezamos a jugar al fútbol medio a lo bruto, dos tontos jugando bruto, y en un momento cuando él se da vuelta, me doy vuelta yo también y me queda la rodilla en el aire. Me rompió el menisco y no pudimos terminar de grabar". G-plus

“Al principio sí le dio culpa, pero Guido es un divino total. Fue muy loco porque estábamos por hacer la escena y seguíamos bolu… con la pelota y cuando me quise acordar estaba en un solo grito porque me había roto el menisco. Horrible”, rememoró.