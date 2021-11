Luciano Pereyra contó cómo musicalizó la historia de amor de Diego Maradona y Claudia Villafañe: "Ella me llamó y le corté el teléfono"

En PH Podemos Hablar, Luciano Pereyra se despachó con varias anécdotas sobre su extensa trayectoria, y cómo su arte lo llevó a conocer a algunas de las personalidades más famosas de Argentina, como Claudia Villafañe y Diego Maradona. El cantante recordó cómo fue el día en que ella lo llamó para hacerle una propuesta y él le cortó el teléfono, incrédulo por la situación.

"Me llama Claudia un día y fue algo muy loco para mí, porque yo estaba presentando mi segundo disco (…) y me llama ella y me dice: 'Hola Luciano, soy Claudia Villafañe'. Le dije 'Si, yo soy Cristóbal Colón', y le corté el teléfono. Y me quedé pensando que esa voz me era familiar, y cuando me vuelve a llamar riéndose, y ahí empecé a temblar y le dije 'Claudia perdón, no sabía que eras vos'", contó Luciano frente a Andy Kusnetzoff.

"Y ahí me contó que Diego desde Cuba le ponía la canción Cómo puedes vivir sin mí y ella desde Argentina le ponía a través del teléfono otra canción mía que era Desde que tú te has ido. (…) Era muy loco porque ellos se ponían al teléfono esas canciones y yo estaba en el medio musicalizando esa historia de amor", agregó el cantante.

"Y de ahí en más, siempre venían a mis conciertos, pero mi amistad es con Claudia Villafañe. Yo a Claudia la amo y porque fue la persona que, cuando terminé de cantar el himno me regaló la camiseta de Diego Maradona que usó en 1981. Y Diego me dijo una vez 'se nota que Claudia te debe querer mucho porque si fuera por mí, todo lo que está acá me gusta regalarlo, pero Claudia no te regala nada'”, concluyó Luciano Pereyra.