Pasada la Nochebuena y en plenas vacaciones familiares, Luciano Castro (43) y Sabrina Rojas (38) quedaron en el ojo de la tormenta tras el hackeo que sufrieron sus respectivos Instagram. Especialmente por la gravedad de los mensajes que filtraron desde la red social de la actriz, en los que se hablaba, sin dar nombres, de violencia de género.

"Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te 'admiran'. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar", decía la primera y fuerte publicación que salió a la luz desde la red social de Sabrina.

"Decime quién me apuntó de algo y yo le contesto a ese alguien. Yo hace 26 años que laburo y la gente que trabajó conmigo del medio me conoce. Yo no tengo que explicar más". G-plus

Luego, y haciendo alusión a la frase que utilizó Thelma Fardin en su denuncia por violación a Juan Darthés, agregó: "Mirá cómo me pongo". Y concluyó: "Por suerte tengo testigos".

A pocas horas de lo ocurrido, Rojas aseguró que sus cuentas habían sido vulneradas y Castro evitó opinar del tema. Sin embargo, tras confirmarse su separación, el martes pasado el actor fue consultado por la revista Caras y fue categórico en su respuesta: "Decime quién me apuntó de algo y yo le contesto a ese alguien. Yo hace 26 años que laburo de esto y la gente que trabajó conmigo del medio me conoce. Yo no tengo que explicar más".

En la misma línea, Sabrina defendió al padre de sus hijos en Intrusos y negó que Luciano sea un hombre violento. "Es una buena persona", sentenció.