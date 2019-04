Luciano Castro (44) y Sabrina Rojas (38) regresaron de sus románticas vacaciones sin hijos en Cancún. Tras el cimbronazo en la pareja del último verano marplatense, el matrimonio pudo superar la fuerte crisis y coronó la reconciliación con una apasionada travesía a las playas mexicanas.

Sin embargo, la sonrisa que trajo de tierras aztecas se le borró de su rostro apenas el galán piso suelo argentino. Muchos medios aguardaban la llegada de la pareja en el aeropuerto de Ezeiza y el actor no ocultó su fastidio ante las preguntas del cronista de Los Ángeles de la Mañana.

“No, entendeme que yo no hablo. No seas impertinente y no me lleves por delante”, lo cruzó sin vueltas y con cara de pocos amigos el actor. Al volver al estudio luego de la nota, Ángel de Brito comentó: “Pocas pulgas para Luciano Castro, que le mete miedo a los noteros”.

“Estaba de mal humor”, agregó Andrea Taboada y Yanina Latorre remarcó la sustancial discordancia con Sabrina Rojas. “Qué diferentes que son los dos. Ella, tan simpática, tan amena”, destacó la panelista.

