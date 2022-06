Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado: "Lo único que quiero es sacar todas sus mentiras a la luz"

Unos días después de la aparición de un supuesto video de Luciana Salazar caminando por las calles de Nueva York de la mano con un hombre, despertara especulaciones sobre el corazón de la modelo, ella usó su cuenta de Instagram para salir al cruce una vez más contra Martín Redrado.

"A todos los periodistas que me escriben preguntando por supuestos novios y el casamiento de mi ex. Les contesto por acá. Primero, de mi vida privada y sentimental no van a saber nada hasta que a mí se me ocurra querer contar algo", escribió, molesta.

"Nada me sorprende que, a días de mi declaración en la Justicia, vuelven los falsos rumores de noviazgos míos. Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más, por más que busquen eso. Voy a contar toda la verdad en la Justicia", aseguró, picantísima contra el economista.

"Lo único que me interesa de ese hombre es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que cumpla con todos los acuerdos firmados". G-plus

LUCIANA SALAZAR ESTALLÓ CONTRA MARTÍN REDRADO

“Primero de mi vida privada sentimental no van a saber nada, hasta que a mí se me ocurra querer contar algo, que será por un buen tiempo sabiendo que hay alguien del otro lado que busca dañarme constantemente. Total yo no tengo que demostrar ninguna estabilidad sentimental públicamente, ni aspiro a tener ningún cargo político”, lanzó, sobre el expresidente del Banco Central.

Más sobre este tema La bronca de Luciana Salazar por una estafa en las redes "Usan a mi hija para ganar seguidores"

"Segundo, si hay algo que me importa muy poco es la vida sentimental de mi ex. Por mí que sean felices y coman perdices", señaló, irónica sobre los planes de casamiento que tendría su ex con Lulu Sanguinetti, su actual pareja, con quien Luciana mantuvo un duro cruce por redes.

Más sobre este tema Fuerte revelación de Marcelo Polino sobre Martín Redrado y la hija de Luciana Salazar: "Tiene un compromiso con la nena y está firmado"

"Lo único que me interesa de ese hombre es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que cumpla con todos los acuerdos firmados", concluyó, durísima.

Más sobre este tema Martín Redrado y Lulú Sanguinetti se casan en Italia: todos los detalles de la lujosa boda

Fotos: Instagram Stories