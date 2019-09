Luciana Salazar, tras el palito de Juana Viale: "Me llamó la atención que le preste más atención a eso, que al problema"

Activa en las redes sociales y sin ignorar el nuevo perfil político de Luciana Salazar en Twitter, Juana Viale leyó un tweet de Luli, analizando la delicda situación económica de la Argentina, y le dio un inesperado palito, apuntando a sus errores ortográficos.

"Riesgo país más alto después de 14 años", redactó la blonda. Y la actriz haciéndose de un crítico hilo 2,0, comentó punzante: "Pero ni una tilde pone".

"Pero más allá de que está todo bien con Juana, me llamó la atención que le preste más atención a eso, que a la envergadura del problema". G-plus

Sin ánimo de confrontar o abrir paso a una polémica mayor, Salazar fue consultada en Hay que ver por la arremetida de Viale en su contra y optó por la diplomacia: "A mí no me mencionó, me llegó porque le contestaron y me constaban a mí. Pero no voy a contestar, está todo bien, fuimos compañeras en el Bailando. No me voy a poner a discutir por un tema así. Y, la verdad tiene razón, cuando estoy muy apurada no le pongo tildes a las cosas. Cuando quiero pensar realmente un tweet y tengo el tiempo necesario, sí (le pongo tilde)".

Sin embargo, en la frase final de su descargo Luli le puso una pizca de pimienta a su respuesta: "Pero más allá de que está todo bien con Juana, me llamó la atención que le preste más atención a eso, que a la envergadura del problema".