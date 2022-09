Luciana Salazar habló de Martín Redrado: "Me debe odiar porque su empleada ahora trabaja conmigo"

Si bien su historia de amor terminó hace mucho tiempo, los escándalos entre Luciana Salazar y Martín Redrado continúa sumando capítulos con el correr de los días. En esta oportunidad, la modelo volvió a referirse a su ex y sorprendió al dar a conocer un gesto que él no le perdonaría.

Indagada por la cronista de Socios del Espectáculo por la presencia policial que se vio en la mansión de Redrado en Las Cañitas tras lo que habría sido una fiesta, Salazar lanzó: “Obvio que conozco esa casa si prácticamente vivía ahí. Conozco a varias personas de ahí, de las empleadas y eso, aunque a algunas las conocí más adelante”.

Por otro lado, ante la consulta si el economista era bueno con sus empleadas, Luciana atinó a responder rápidamente: “No me toques ese tema porque la que era empleada de él ahora es empleada mía hace ya bastante tiempo”.

"La que era empleada de Martín Redrado ahora es empleada mía hace ya bastante tiempo. Él me debe odiar con su vida por eso. La amaba, pero se vino conmigo".

“Martín me debe odiar con su vida por eso. La amaba, pero se vino conmigo”, cerró Luli, dejando en claro que su expareja no habría visto con buenos ojos que la señora que trabajaba en el departamento de él ahora esté con ella.

LUCIANA SALAZAR DISPARÓ CONTRA LULÚ SANGUINETTI TRAS LA FILTRACIÓN DE AUDIOS DONDE DISCUTE CON SU EMPLEADA

Luego de que en Socios del Espectáculo difundieran fuertes chats y audios de Lulú Sanguinetti –quien se casó con Martín Redrado- mantenido una tensa conversación con su empleada, Luciana Salazar fue letal con su opinión en las redes.

“El tiempo me termina dando la razón y poniendo a cada uno en su lugar. Vergüenza ajena”, escribió Salazar en su cuenta personal de Twitter junto a un fragmento de lo que se pudo ver en el ciclo de eltrece.

Días atrás, al ser consultada por el increíble casamiento de su ex y Lulú en Europa, Salazar se sinceró sin tapujos en una nota a Gente: "Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz”.

