Luciana Salazar fulminó a Lulu Sanguinetti, la futura esposa de Martín Redrado: "Es una persona violenta"

A Luciana Salazar le cayeron pésimo las declaraciones de Lulu Sanguinetti, la futura esposa de Martín Redrado, y por eso la fulminó en una nota con Socios del Espectáculo.

"Demostró ser una persona violenta con las cosas que dijo injusta e injuriosamente sobre mí", disparó la madre de Matilda (4) contra la uruguaya.

En la nota con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Salazar se quejó de que Sanguinetti "fue muy injuriosa" y enfatizó: "Yo no dije nada de ella, nunca la mencioné. Yo estoy con mi causa, mis temas, y me parece que ella tiene un tema particular conmigo".

Más sobre este tema Fuertísima frase de Lulú Sanguinetti, la novia de Martín Redrado, contra Luciana Salazar: "No me copa exponerme con gente desequilibrada"

Entonces, Luciana Salazar fue al hueso contra Lulu Sanguinetti: "Me encantaría que pida disculpas por lo que hizo, porque la verdad que demostró ser una persona violenta con las cosas que dijo injusta e injuriosamente sobre mí".

LUCIANA SALAZAR TAMBIÉN ARREMETIÓ CONTRA MARTÍN REDRADO

Por otra parte, Luciana Salazar se despachó contra Martín Redrado en medio de una nueva batalla en Tribunales.

Más sobre este tema Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado: "Lo único que quiero es sacar todas sus mentiras a la luz"

"Matilda está muy bien, porque está ajena a todo esto. Es chiquitita todavía", aclaró de entrada.

Ahí, fue directo contra Redrado: "Lo que hizo este hombre es de una maldad absoluta. Es lamentable. Yo no sé cómo puede dormir a la noche y poner la cabecita en la almohada, porque sabemos muchas cosas".

"Quiero que le explique a la Justicia por qué hasta febrero estaba cumpliendo con todo. Y después de que lo llevé a la Justicia no. Tiene un despecho que ni les cuento", concluyó Luciana Salazar picante con Martín Redrado