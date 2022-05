Luciana Salazar se enojó con Analía Franchín porque le preguntó de qué trabaja: “Es horroroso escuchar eso”

Esta semana Martín Redrado habló con Socios del espectáculo y aclaró que él no es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar, y que dejó de lado “todos los compromisos económicos que tomó cuando eran pareja”.

La réplica de Luciana llegó minutos después de que se ponga al aire la nota, y allí la mediática sugirió que el economista había llegado a abusar de ella, aunque reconoció que “no lo denunció porque no busca el escándalo”.

Al otro día, Luciana se comunicó telefónicamente con Flor de equipo, donde Analía Franchín no se conformó con las respuestas que Salazar brindaba sobre el supuesto acuerdo económico que habrían firmado con Redrado para la manutención de Matilda.

“¿Sabés qué pasa, Luli? Cuando vos lo exponés en las redes diciendo que él debe hacerse cargo, y te digo que pasa en el común denominador de las mujeres que están en la casa. Como vos dijiste que las que mayormente cuestionan son las mujeres”, dijo Franchín a modo de introducción.

Más sobre este tema Martín Redrado habló a fondo de su vínculo con la hija de Luciana Salazar: "Quiero decirlo con todas las letras; Matilda no es mi hija"

DURO CRUCE DE ANALÍA FRANCHÍN CON LUCIANA SALAZAR SOBRE REDRADO

“Ellas dicen: ‘¿por qué él debería mantener los embriones congelados en Miami, a Matilda y su casa, si hace 4 años que ya no están juntos?’ Acto seguido preguntan: ¿Y de qué trabaja Luli Salazar?´ Entonces, todo eso hace un combo explosivo para vos”, preguntó Analía.

“¿Pero de qué trabajo? Trabajo desde los 21 años. Dejen de cuestionar. Es horroroso escuchar eso”, le reprochó Salazar. “Pero la gente lo dice”, replicó Analía, a lo que Luciana contraatacó: “Porque lo instalan periodistas, que también son muy misóginos”.

“No, no lo instalan los periodistas, lo instalás vos en las redes. Si vos estás explicando todo el tiempo de que él te tiene que mantener”.

Más sobre este tema Mariana Brey criticó fuerte a Luciana Salazar tras filtrarse audios de su charla con Redrado: "Me suena guionado"

“¿Quién dijo que me tiene que mantener a mí? ¿Yo puse que me tiene que mantener? ¡Qué saben qué son las obligaciones!” señaló Luciana Salazar. “Me da hasta asco que se me esté cuestionando lo económico cuando acá nadie cuestiona que él le hizo mal a una niña, (…) que jugó con los sentimientos de una menor”, prosiguió Luciana Salazar.

“Esto es como el juego de elige tu propia aventura donde elige su propio final porque no sos clara”, cerró Franchín, dejando en claro “hay un vacío” en las explicaciones de Luciana Salazar sobre los acuerdos con Martín Redrado por Matilda.

https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/tamara-pettinato-critico-fuerte-luciana-salazar-audios-martin-redrado-hace_195185