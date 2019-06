El martes por la noche Luciana Salazar (38) llevó a Matilda (1 año y medio) a ShowMatch y ambas deleitaron a Marcelo Tinelli (59) con su carisma. Sin embargo, el pop latino no fue una de sus mejores presentaciones a juzgar por los 13 puntos que cosechó, y para colmo de males se desmayó al retirarse de la pista.

Así lo reconoció Luli en una entrevista con Nosotros a la Mañana, en la que relató que fue atendida por el doctor Vicente Labonia por un cuadro de hipotensión: “Fue horrible, no sé qué me pasó. Antes ya tenía frío… Bueno, el día anterior a bailar fuimos a bailar salsa en un ensayo, hice un movimiento con las cervicales que me mareó un poco. Estaba muy mareada. Al otro día estaba con mucho frío, cansada, y creo que me agarró un poco de todo. Pero se me nubló la vista como nunca en la vida”.



“Para mí fue una mezcla de lo que me pasó el día anterior más el frío, estar destemplada, estaba muy cansada. Hoy (martes) tenía ganas de dormir a la tarde pero no pude. Una se acuesta muy tarde y se levanta temprano por la nena. Fue un poco todo eso. Pero fue horrible y me quiero olvidar de esta noche fea”, explicó.



Luego, Luciana fue comprensiva con el jurado tras el magro puntaje: “Si todos pudieron terminar su coreografía y yo no la terminé, es obvio. Yo me siento re mal por la situación porque no tengo ganas de ir al teléfono”. Al final, Luciana Salazar se refirió al complejo panorama que se enfrentaría en una posible votación popular que decida quién continúa en el certamen: “El teléfono es difícil, aparte estoy con Leticia Brédice que es muy fuerte y ya sacó a dos participantes muy importantes. Así que... la fe es lo último que se pierde, pero me la veo muy difícil”.

