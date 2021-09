Luciana Salazar compartió una tierna charla con Matilda pidiéndole hacer colecho: "Quiero dormir en tu cama porque quiero estar con vos"

Luciana Salazar compartió el entretenido ida y vuelta que tuvo con Matilda antes de dormir. A través de su cuenta oficial de Instagram, la participante de La Academia mostró el momento en el que su hija le pidió hacer colecho y la respuesta que le dio ante su tierno pedido.

“¿Vos te vas a quedar acá? Porque voy a levantarme para ir al cole. Podés decir ‘Matu a levantarse para ir al cole’. Vos te quedás en mi sillita”, le dijo la niña a la modelo, quien le contestó: “¿Ahí? ¿Toda la noche me tengo que quedar en la silla? ¿Por qué? No puedo dormir en la silla”.

Fue allí cuando la pequeña le dijo a su mamá por qué quería que se quede con ella toda la noche. “Pero te quedás toda la noche mirándome. Quiero ir a tu cama, porque quiero estar con vos”, le dijo a su mamá, quien le explicó por qué no puede dormir con ella: “No, pero vos tenes tu camita. No se va a la cama de mamá, vos te movés mucho a la noche Matu, me despertás y me pegás patadas”.