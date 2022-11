Lucía Ugarte conquista Estados Unidos y Europa

Proveniente de Estados Unidos, donde hizo la cobertura del estreno de la serie Los Montaner, Lucía Ugarte llegó a Europa para hacer campañas para dos marcas de lujo en París y Suiza.

Ugarte, creadora de Chicas Guapas, anticipó que todo el recorrido se podrá ver en la emisión del ciclo el próximo sábado a las 23 por América.

"Muy seguido escucho: 'me tengo que poner las pilas con las redes', 'no le sigo el ritmo', 'me genera ansiedad'", escribió Lucía recientemente en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Como siempre trabajé con comunicación digital -incluso doy clases como profesora invitada en FIU y UCA-, esperan que los aliente a que sigan publicando de manera constante, o que les de un speech de lo importante que son las redes sociales".

Lucía, que fue elegida por Infobae para las exclusivas entrevistas en Miami, donde reside, es contundente al hablar de las redes: "Lo que importa realmente es tu red de contención -que puede tener una vertiente en el mundo digital-, y en donde vos sos el único responsable de poner las reglas y elegir qué tipo de contenido y qué clase de gente querés alrededor de tu vida".

"¿Te hacen sentir bien? ¿Te inspiran? ¿Te motivan a ser tu mejor versión? ¿Podes ser auténtico? ¿Son honestos? ¿Te hacen feliz?", pregunta Lucía. G-plus

"Me llené de inspiración, de una gran dosis de familia y amor, al pasar tres días junto a Los Montaner en el marco del estreno de su docu reality en Disney +", detalló.

"Es clave cuidar nuestro cordón de contención y mostrar nuestra vulnerabilidad. Aprender a decir 'así no estoy bien' y frenar lo que sea que te esté generando eso, pedir ayuda… puede ser algo físico o emocional", puntualizó.

"Que cada acción que hagas tenga un sentido… y si te divierte postear stories bailando hácelo, pero no te fuerces a seguir el 'pasito de moda' por obligación" G-plus

"Por acá estamos en ese proceso, en cuidar como porcelana la gente que realmente nos hace bien y potenciar ése vínculo. Aprender a destacar las virtudes de cada uno, ser sinceros con nosotros mismos, y -sobre todo-, vivir con propósito", dijo Ugarte.