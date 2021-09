Lucas Rodríguez habló por primera vez tras su casamiento con Barbie Vélez: "Fue impresionante, nunca viví algo así"

Lucas Rodríguez se sinceró y contó cómo vivió el momento en que junto a Barbie Vélez se proclamaron marido y mujer. En diálogo con Intrusos, el joven se mostró más que emocionado y reveló que nunca vivió algo tan lindo como su unión con la actriz el último martes.

“No me siento distinta pero si es mucha emoción, es muy fuerte y cuando te dicen ‘los declaro marido y mujer’ fue fuertísimo. Es muy shockeante pero lo elijo una y mil veces más”, expresó la hija de Nazarena Vélez a la emisión de América después de dar el sí frente a las autoridades, familiares y amigos.

Por su parte, Lucas, que no habla con la prensa ya que tiene un perfil bajísimo, contó cómo fue para él dar este paso en la pareja. “Lo que se vivió hoy fue impresionante, nunca viví algo así. Muy pero muy feliz”, dijo y Barbie reveló: “Él me lo propuso en diciembre del año pasado y la verdad es que me sorprendió porque no era algo que veníamos hablando”.