Lucas Benvenuto compartió todo su talento patinando sobre hielo: "Cinco minutos de prueba improvisados"

Lucas Benvenuto, el artista que denunció a Jey Mammon por abuso sexual infantil, compartió un impactante video patinando sobre hielo que dejó en evidencia su enorme talento.

"Hoy íbamos a darle comienzo a la temporada y debido a la situación climática se va a pasar para mañana a las 15.00 horas... Pudimos entrar al hielo 5 minutos para probar cómo estaba y, a pesar de estar muy blando por la lluvia y el viento, estuvimos ahí".

"Gracias por darnos estos maravillosos cinco minutos de prueba improvisada...", expresó Lucas cinco días antes de que, finalmente, en Ushuaia, provincia en la que vive, se diera inicio a la temporada de patinaje artístico sobre hielo.

LA EXPLOSIVA ADVERTENCIA DE JEY MAMMON CONTRA LOS MEDIOS QUE CUBRIERON SU ESCÁNDALO

Jey Mammon fue vehemente en cuanto a sus deseos de regresar a trabajar como antes: "Seguramente que vamos a volver a la televisión".

Entonces, cuando el periodista le preguntó por su inminente ofensiva judicial, Juan Martín Rago comentó: "No me gusta anticipar lo que va a pasar. Cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar. Mientras tanto, hablen con los abogados si quieren. Ellos les pueden contar"

Aunque luego, Jey fue contundente respecto de quienes tomaron como verdadero el fuerte testimonio que Lucas Benvenuto presentó ante la Justicia en su contra por abuso sexual: "Todas las personas que hayan mentido, o se hayan hecho dueñas de una mentira, tienen que responder frente a esa mentira".