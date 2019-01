NO HAY TREGUA

Las imágenes de Juli Bartolomé a los besos con Federico Bal despertaron todo tipo de especulaciones. Una de las más picantes fue la de Lourdes Sánchez, quien consideró que aquellos mimos que fueron captados por un celular habían estado totalmente "armados".

Sin pasar por alto sus dichos, la joven actriz, modelo e instagramer sentó postura en Twitter: "Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Que andes bien, Lourdes. Te deseo paz, te lo merecés. No todas necesitamos el casting sábana, amiga. Algunas tenemos talento y carisma, eso que tanto le envidiás a otras. Todo no se logra por un hombre".

Lejos de limar asperezas, las cámaras de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito por eltrece, volvieron a buscar a Bartolomé, quien aseguró que sus palabras habían sido porque "me pareció una desubicada".

Tras el informe, Lourdes disparó sin filtro: "¡Ay, qué falsa que es! ¿No era amiga de Barbie? Después se come al supuesto agresor. Me parece súper falsa y que se baje del pony. Me parece que está muy agrandada. ¡¿Quién es?!".

"Si le sirve atacarme a mí por una pavadita que dije, está bien. Que se relaje un poco. De ahí a decirme desubicada, por favor Juli. ¿Juli era, no? Es un hombre que hay que recordar", cerró, sin tapujos.

¡Tremendo!