Lourdes Sánchez tomó partido, tras el chispazo entre Rocío Quiroz y Leiva en Cantando 2020: "Me parece ingrato de parte de Ángela"

Luego de que Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se contagiaran de coronavirus, la producción logró que los reemplazara una pareja bomba: Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari. Para sorpresa de todos, mientras Ángela está aislada recuperándose, Rocío se mostró súper molesta y remarcó que no le gustó su actitud.

¿Qué pasó? Según Rocío, Ángela no le agradeció su reemplazo. En la previa, la participante lamentó que su colega no le mandara un mensajito. ¿Cómo reaccionó Ángela? Respondiéndole en vivo a través de Twitter y remarcando que le encanta la dupla. Además, aprovechó la oportunidad para remarcar que en la red la mencionó varias veces pero que no habría recibido respuesta.

"No está todo bien como dice Rocío. A mí me parece un poco ingrato de parte de Ángela... Tendría que haber mandado un mensaje". G-plus

En este contexto, Lourdes Sánchez reflexionó en La previa del Cantando (Ciudad Magazine) sobre el chispazo y tomó partido. "No está todo bien como dice Rocío. A mí me parece un poco ingrato de parte de Ángela... Tendría que haber mandado un mensaje", opinó, sin filtro.

Y se puso del lado de la dupla que reemplaza tanto a Ángela como a Brian: "Ellos vienen con la responsabilidad de ser juzgados por un jurado siendo ellos profesionales, cuidando un lugar que no es el de ellos. Es una doble responsabilidad... Y que no hayan recibido un mensaje de aliento... Si bien Brian mandó uno, Ángela la verdad...".

"¡Es válido lo que piden Rocío y Rodrigo! Yo mandé un mensaje cuando me reemplazaron en Bailando, es lo mínimo que podía hacer". G-plus

Antes de cerrar, cuando Lizardo Ponce contó que Leiva le agradeció a Rocío a través de una storie de Instagram, Lourdes se mostró indignada. "¡Es válido lo que piden Rocío y Rodrigo! Yo mandé un mensaje cuando me reemplazaron en Bailando, es lo mínimo que podía hacer", sentenció.