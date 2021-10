Lourdes Sánchez recordó el comentario de Flavio Mendoza que la hizo llorar en un ensayo: "Me dolió"

Al recordar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Lourdes Sánchez sacó a la luz una situación que vivió con Flavio Mendoza hace años, cuando trabajó por primera vez con él en una de sus obras teatrales.

"Una vez que estaba ensayando una de mis primeras obras, que era con Flavio Mendoza, siempre muy circense, me dijo que me subiera a una tarima y no me animé a hacer eso y como que me dijo '¿para qué estás acá?' y me puse a llorar mal... En ese momento, me dolió. Quizás lo que recuerdo es haberme sentido sola porque venía de una familia muy numerosa", contó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

A pesar del mal momento que vivió en ese entonces cuando recién llegaba desde Corrientes, que aún recuerda en detalle hasta el día de hoy, la pareja de Chato Prada aclaró que actualmente tiene un excelente vínculo con el coreógrafo y que lo quiere mucho.

"Hoy en día tengo la mejor con Flavio, lo amo", sentenció, buena onda.