Lourdes Sánchez se quebró al contar cómo la bancó el Chato tras su operación: "Me volví a enamorar; fue mi ángel"

Una fuerte hemorragia en pleno vuelo, al regreso de sus vacaciones en Nueva York, y un punzante dolor abdominal a mediados de octubre, fueron los síntomas de que algo andaba mal en el cuerpo de Lourdes Sánchez (33). Así fue que la pareja del Chato Prada (54) debió ser operada de urgencia, y en la cirugía debieron extirparle las trompas de falopio y el apéndice.

Con ese recuerdo todavía fresco, la madre de Valentín Prada (3) se emocionó en Corte y Confección al hablar de los problemas de salud que debió afrontar en 2019: “Es increíble lo que viví y de verdad que me quedo con lo bueno. Porque una anécdota fea de todo eso es que me sacaron las trompas y todo el mundo me dice si no me da cosa no poder ser madre otra vez de forma natural. Y la verdad es que fueron tantos los mensajes de buena onda que recibí por esta situación que obvio que me voy a quedar con eso, que es lo lindo; con estar acá, bien, viva y haciendo lo que amo que es bailar. A mí bailar me llena de energía y me da vida. Y tengo a Valentín que es lo más importante de mi vida”.

Luego, destacó la actitud del Chato en sus horas más difíciles: “Mi relación de pareja se afianzó aún más con esta situación. Me volví a enamorar, me re enamoré de él porque lo que se bancó ese hombre es increíble”. Instantes después de ver una foto familiar, Lourdes se quebró en llanto: “Todavía sigo muy sensible con la situación. Soy muy llorona, no lo puedo evitar. Me pongo en el lugar de él y es ahí donde me quiebro porque tuvo que tomar decisiones fuertes y en ese momento fue mi ángel. Se quedaba con Valentín...”.