El jueves 24, Nati Jota visitó Los Ángeles de la Mañana y dio detalles del comienzo de su historia de amor con Bruno Siri, su primer novio. Al confesar que él fue su primera relación seria, a los 24 años, Andrea Taboada la sorprendió con una consulta muy íntima: "¿Eras virgen?".

Retomando el eje de la conversación, este viernes Ángel de Brito les preguntó a sus panelistas a qué edad debutaron sexualmente y Lourdes Sánchez cometió un involuntario sincericidio que generó la risa de sus compañeras.

"¿A qué edad fue tu primera vez?", indagó el periodista. Y la mujer del Chato Pradra contestó: "Ay, no, está mi mamá mirando. No, nunca lo conté. No quiero romper la magia".

"Debe ser a los 15 o 16", acotó Ángel, con picardía, obteniendo una huidiza respuesta: "Tibio. Pero no, después te cuento".

"¿De qué edad a qué saliste con tu primer novio?", le preguntó Ángel. Y Lourdes respondió sin querer sobre su debut sexual: "De los 14 a los 15... Ay, no (risas)". G-plus

Sin lograr la declaración de Sánchez en los primeros minutos de su programa, el conductor aprovechó el análisis de otro disparatado tema, la caspa en los hombres, para intentar sacarle la confesión íntima a Lourdes, ¡quien terminó pisando el palito!

Ángel: -¿El de tu primera vez tenía caspa? Vuelvo al principio del programa.

Lourdes: -No, era re jovencito, tenía 16 años. Se llamaba Santiago, que le mando un beso.

Ángel: -¿De qué edad a qué edad salieron?

"Vos sabés que yo te adoro, pero sos tonta, tonta, tonta. Con los años que tenés en el Bailando y de notas, una preguntita estúpida te hizo pisar el palito", concluyó De Brito. G-plus

Lourdes: -¿Me puedo ir? Pero no, fue con el segundo (novio). Él me dejo porque yo le dije que no.

Ángel: -No la quieras arreglar, ¡tu cara te vendió!