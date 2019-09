Lourdes Sánchez mandó al frente a Fede Bal por su look de calzas en el Bailando: la divertida reacción del actor

En Los Ángeles de la Mañana se vivió un momento desopilante cuando Lourdes Sánchez comenzó a contar los tips de los bailarines a la hora de usar calzas cuando bailan clásico.

“Los bailarines usan suspensores y, además, a veces se ponen una especie de hombrerita pero para que no se note... la gallina”, dijo entre carcajadas la bailarina, provocando las risas de Ángel de Brito y sus compañeras de panel.

“Yo lo sé porque me lo cuentan mis compañeros. Una vez en uno vi una cosa muy grande y dije: ‘Vos no tenés eso’. En realidad, se lo pude decir hace poquito”, agregó Lourdes.

"¿Se acuerdan del clásico de Fede...? Le pregunté y me contó que se había puesto una hombrera, porque sino se notaba. Es para que quede estético" G-plus

Rápida de reflejos, Yanina Latorre le dijo: “¡Se lo dijiste a Fede Bal!”, y Sánchez no pudo negar que, efectivamente, el comentario fue para su actual compañero en el Súper Bailando.

Súper tentada, Lourdes hizo referencia a cuando Fede bailó con Laurita Fernández el ritmo de danza clásica con unas calzas blancas: “¿Se acuerdan del clásico de Fede...? ¡Era muy grande! Le pregunté y me contó que se había puesto una hombrera, porque si no se notaba. Es para que quede estético. No chequeé, pero me acuerdo patente que se había hablado del tema. ¡Busquen los archivos!”, cerró, mientras sus compañeras la cargaban.

Ante la repercusión de los dichos de Lourdes en las redes, Fede no se hizo el distraído y al ver un posteo de eltrece en Twitter sobre el tema, escribió: “Te pido que la cortes, ¿sí? Gracias, amissss”, a lo que ella respondió “perdón” junto a un emoji de manitos rezando.