Lourdes Sánchez, durísima con la decisión de Charlotte Caniggia de no regresar a La Academia en el futuro: "Es poco serio que venga 'copeteada'"

Fueron muchos los medios que se hicieron eco del fuerte exabrupto que lanzó Charlotte Caniggia a Ángel de Brito en La Academia de ShowMatch. Y además de despertar el enojo de Pampita, Lourdes Sánchez también cuestionó sin filtro la actitud de la última eliminada del programa.

“La verdad es que viendo las imágenes, uno dice ‘tremenda salida de Charlotte, a lo Caniggia en su máxima expresión’. Insultos, enojos, portazos”, comenzó diciendo la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) tras ver el episodio que protagonizó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia con el jurado en la pista.

“¿Ella dijo que no vuelve más? Y la verdad, para que venga este tipo de gente, que no vuelva más. Es muy maleducada, no estuvo bueno para el jurado que recibió los insultos, ni para la gente que lo veía desde sus casas”, continuó.

Por último, Lourdes deslizó que la joven habría tomado alcohol antes de realizar su performance: “Encima que esté medio ‘copeteada’ es poco serio. Pampita pidió respeto con justa razón. Esto ya lo hizo Alexander en su momento y Charlotte también. ¿Qué tienen estos chicos que no respetan nada? Si no pasaba lo que paso, tal vez ella seguiría en el certamen”.

¡Tremendo!