Lourdes Sánchez criticó a Pampita por su mala onda con Melina Lezcano en La Academia: "Me hace mucho ruido este odio"

El viernes pasado, Melina Lezcano acompañó a Cande Ruggeri a la pista de La Academia, donde volvió a encontrarse con Pampita, la jurado que le complicó la vida en su paso por Bailando 2019. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), el panel aseveró que la mamá de Ana García Moritán no dejó de lado su animosidad con la cantante y que volvió a las andadas en esta nueva versión del ciclo de Marcelo Tinelli.

“Yo sentía que Pampita quería exponerla un poco a Melina Lezcano a capela”, dijo Martín Salwe, que supuso que era porque la cantante expuso de manera indirecta al nuevo novio de Jimena Barón, Matías Palleiro. “Igual, Melina se la recontra banca. Cantó, bailó, se tiró al piso. Hizo todo lo que nadie hizo hasta ahora. Además, se desgarró en el ensayo. ¿Vos decís que la quiso exponer Pampita? ¿Tanto odio le tiene?”, preguntó Lourdes Sánchez.

“Hay que descubrir cuál es la verdad de esta pelea porque si no, de verdad, no se entiende. Igual, yo me quedé pensando mucho en esto de Pampita y Melina Lezcano, a mí me hace mucho ruido este odio”, agregó Lourdes. “Hay que hurgar porque, siempre que Pampita se enoja, tiene algo que la une a algo de su vida personal. Siempre”, señaló por su parte el productor Gabriel Fernández.